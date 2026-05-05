Thomas Prantner verlässt ORF-Stiftungsrat "mit sofortiger Wirkung"

Der von der Steiermark entsandte ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner tritt zurück: Er lege seine Funktion "mit sofortiger Wirkung zurück", teilte er dem Landeshauptmann Mario Kunsaek (FPÖ) in einem Schreiben, das dem KURIER vorliegt, mit.

Prantner soll in seiner Zeit als hochrangiger ORF-Manager Personalwünsche und Interventionen der FPÖ angenommen sowie unpassende Äußerungen gegenüber einer Mitarbeiterin getätigt haben, hieß es zuletzt. Der Standard zitierte dahingehend aus diversen Dokumenten wie E-Mails und Notizen Prantners. Rücktrittsaufforderungen folgten.