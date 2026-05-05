Thomas Prantner verlässt ORF-Stiftungsrat "mit sofortiger Wirkung"
Der von der Steiermark entsandte ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner tritt zurück: Er lege seine Funktion "mit sofortiger Wirkung zurück", teilte er dem Landeshauptmann Mario Kunsaek (FPÖ) in einem Schreiben, das dem KURIER vorliegt, mit.
Prantner soll in seiner Zeit als hochrangiger ORF-Manager Personalwünsche und Interventionen der FPÖ angenommen sowie unpassende Äußerungen gegenüber einer Mitarbeiterin getätigt haben, hieß es zuletzt. Der Standard zitierte dahingehend aus diversen Dokumenten wie E-Mails und Notizen Prantners. Rücktrittsaufforderungen folgten.
"Nach den wochenlangen medialen Diskussionen, parteipolitischen Angriffen und rufschädigenden Wortmeldungen gegen meine Person im Landtag möchte ich keine Belastung für die steirische Landespolitik und die Landesregierung sein", schrieb er. "Daher ziehe ich die Konsequenzen und stelle meine Funktion als ORF-Stiftungsrat zur Verfügung."
Kunasek hatte Prantner zuletzt den Rücken gestärkt - hätte ihn aber auch nicht als Stiftungsrat abberufen können.
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