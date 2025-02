„School of Champions“ geht in die dritte Staffel

Die Serie „School of Champions“ rund um Nachwuchstalente im Skisport bekommt eine 3. Staffel. Die derzeit laufenden Dreharbeiten sollen Mitte März zu einem Ende finden, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Erneut sind die Schauspielerinnen und Schauspieler Emilia Warenski, Imre Lichtenberger, Luna Mwezi, Mikka Forcher und Moritz Uhl an Bord, deren Figuren neben sportlichen Challenges und den Herausforderungen des Erwachsenwerdens auch mit der drohenden Schließung der „School of Champions“ konfrontiert sind.

Die finale Folge der 2. Staffel wurde am Montag auf ORF 1 ausgestrahlt. Insgesamt erreichten die acht Folgen 2,1 Mio. Menschen zumindest kurz. Im Schnitt waren 354.000 Zuseherinnen und Zuseher pro Folge mit dabei. Der Marktanteil betrug 13 Prozent, bei den 12- bis 29-Jährigen war er mit 20 Prozent aber deutlich höher.

Online zählt die „School of Champions“ mit einer Durchschnittsreichweite von bisher 53.000 pro Folge zu den Top-ORF-Serien im Streamingbereich, hieß es. Die Serie (1. und 2. Staffel) ist weiterhin auf ORF ON abrufbar.