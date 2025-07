ORF-Rat Ladstätter geht gegen Wahl von Stiftungsräten vor

ORF-Publikumsrat Martin Ladstätter ficht die im Juni erfolgte Wahl von neun Personen aus den Reihen des Gremiums für den ORF-Stiftungsrat bei der Medienbehörde KommAustria an. Das teilte er dem "Standard" mit. Bei der Wahl hätten zwei gesetzeswidrig bestellte Personen - Gertrude Aubauer und Beatrix Karl - teilgenommen.

Er sieht sich durch die dadurch erfolgte nicht gesetzeskonforme Bestellung der neun Personen für den Stiftungsrat in seinen Rechten verletzt, stand doch auch er selbst für eine Position im obersten ORF-Gremium zur Wahl. Statt unabhängiger Entscheidungen deute vieles auf parteipolitische Absprachen hin, meinte Ladstätter, der als Vertreter für Menschen mit Behinderung in den ORF-Publikumsrat entsandt wurde. Auch die Universitätenkonferenz (uniko) hegt Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Zusammensetzung der ORF-Gremien und kündigte an, weitere rechtliche Schritte prüfen zu wollen.