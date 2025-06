ORF Niederösterreich sucht neue Chefredaktion

Der ORF Niederösterreich sucht eine neue Chefredaktion. Benedikt Fuchs, der diese Funktion seit Jänner 2022 inne und derzeit eine Auszeit hat, wird nach KURIER-Informationen im Herbst in die ORF-Zentrale am Küniglberg und zum entstehenden Organisationsteam des Eurovision Song Contest wechseln. Die Ausschreibung findet sich bereits im ORF-Intranet und wird demnächst in der Wiener Zeitung und im Internet der.orf.at/jobs/ veröffentlicht

Wie zuletzt auch, leitet die stellvertretende Chefredakteurin des ORF Niederösterreich, Claudia Schubert, weiterhin die Redaktion. Deren Führung sollte nach dem üblichen Bewerbungsprozedere mit Hearings bis zum Sommer neu besetzt werden.