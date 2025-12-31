ORF: Vergleich beendet Arbeitsgerichtsprozesse mit Ex-Managerin

Arbeitsgerichtsverfahren mit dem ORF als Beteiligten, wovon eines über fast drei Jahre ging, wurden nun beendet. Mehrfach hatte die Richterin in der Zeit versucht, einen Vergleich zwischen der Klägerin, einer ehemaligen ORF-Managerin, und ihrem früheren Arbeitgeber ORF zu vermitteln. Nach der letzten Verhandlungsrunde vor dem Arbeits- und Sozialgericht in Wien Anfang Dezember ist das nun nach KURIER-Informationen doch noch gelungen.

Die langjährige ORF-Managerin hatte ihren Dienstgeber geklagt, weil sie bei einer Postenbesetzung nicht zum Zug gekommen war. Später hatte dieser wiederum die Managerin wegen der Weitergabe vertraulicher Unterlagen entlassen. Vorwurf von Fehlverhalten, aber keine Klage Während der Verhandlungsrunden hatte die Managerin immer wieder einem ehemaligen Vorgesetzten gravierendes Fehlverhalten vorgeworfen. Bereits 2019 hatte es diesbezüglich einen Vergleich gegeben. Sie wechselte in der Folge auch die Abteilung. Als der Vorgesetzte den ORF verließ, fühlte sich dann beruflich zurückgesetzt, weil sie nicht dessen Job bekam. Dieser wurde nach einer Ausschreibung an jemand anderen vergeben. Der ORF hat eine Benachteiligung stets bestritten.