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Medien

ORF: Nachfolger für El-Gawhary per Ausschreibung gesucht

Büroleitung in Beirut wird vorerst für zwei Jahre besetzt.
Georg Leyrer
30.06.2026, 11:13

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32.Tagung der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten in Wien

Der ORF sucht per Ausschreibung die Nachfolge für den langjährigen Nahost-Korrespondenten Karim El-Gawhary: Besetzt wird die Büroleitung in Beirut - dorthin übersiedelt die Korrespondentenstelle, der KURIER berichtete - demnach vorerst für zwei Jahre.

Zu den Aufgaben gehören laut Ausschreibung u. a.  der "Aufbau eines ORF-Auslandsbüros in enger Abstimmung mit der verantwortlichen Dienststelle" und die "Verantwortung für die multimediale ORF-Berichterstattung aus dem Libanon".

Nahost-Korrespondent El-Gawhary vor dem Aus beim ORF

Die Neubesetzung war Ende 2025 bekannt geworden. Gegen den deutsch-ägyptischen Journalisten El-Gawhary, der als freier Korrespondent auch für zahlreiche deutschen Printmedien arbeitet, wurde insbesondere auf Social-Media-Kanälen wegen seiner Gaza-Berichterstattung immer wieder Stimmung gemacht. Ihm wurde dabei vorgeworfen, er würde zu kritisch über Israel berichten. 

Nach mehr als 20 Jahren fixer Mitarbeit soll El-Gawhary nun als freier Journalist weiter für den ORF tätig sein, hieß es im Vorfeld. Er hat inzwischen einen Podcast gestartet.

kurier.at  | 

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