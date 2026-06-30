ORF: Nachfolger für El-Gawhary per Ausschreibung gesucht
Der ORF sucht per Ausschreibung die Nachfolge für den langjährigen Nahost-Korrespondenten Karim El-Gawhary: Besetzt wird die Büroleitung in Beirut - dorthin übersiedelt die Korrespondentenstelle, der KURIER berichtete - demnach vorerst für zwei Jahre.
Zu den Aufgaben gehören laut Ausschreibung u. a. der "Aufbau eines ORF-Auslandsbüros in enger Abstimmung mit der verantwortlichen Dienststelle" und die "Verantwortung für die multimediale ORF-Berichterstattung aus dem Libanon".
Die Neubesetzung war Ende 2025 bekannt geworden. Gegen den deutsch-ägyptischen Journalisten El-Gawhary, der als freier Korrespondent auch für zahlreiche deutschen Printmedien arbeitet, wurde insbesondere auf Social-Media-Kanälen wegen seiner Gaza-Berichterstattung immer wieder Stimmung gemacht. Ihm wurde dabei vorgeworfen, er würde zu kritisch über Israel berichten.
Nach mehr als 20 Jahren fixer Mitarbeit soll El-Gawhary nun als freier Journalist weiter für den ORF tätig sein, hieß es im Vorfeld. Er hat inzwischen einen Podcast gestartet.
Kommentare