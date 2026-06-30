ORF: Nachfolger für El-Gawhary per Ausschreibung gesucht

Der ORF sucht per Ausschreibung die Nachfolge für den langjährigen Nahost-Korrespondenten Karim El-Gawhary: Besetzt wird die Büroleitung in Beirut - dorthin übersiedelt die Korrespondentenstelle, der KURIER berichtete - demnach vorerst für zwei Jahre.

Zu den Aufgaben gehören laut Ausschreibung u. a. der "Aufbau eines ORF-Auslandsbüros in enger Abstimmung mit der verantwortlichen Dienststelle" und die "Verantwortung für die multimediale ORF-Berichterstattung aus dem Libanon".