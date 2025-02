Eine Gruppe von ORF-Granden hat sich am Donnerstag in die Bresche für ihr Haus geworfen und einen Appell an die Unabhängigkeit des Unternehmens veröffentlicht.

FPÖ-Kritik an "altlinken ORF-Luxuspensionisten"

Kritik kam umgehend von FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker, der die ehemaligen Redakteure in einer Aussendung als "altlinke ORF-Luxuspensionisten" bezeichnete, die ein vom öffentlich-rechtlichen Sender "herbeifantasiertes Horrormärchen" befeuern würden. Er betonte, dass das Einstehen für Presse- und Meinungsfreiheit sowie eine pluralistische Medienlandschaft "seit jeher, seit 1848, wesentlicher Bestandteil der freiheitlichen DNA" sei. Die FPÖ stehe "für eine Reform des ORF und ein Aus für die Haushaltsabgabe, was legitim ist und auch von einem Großteil der Bevölkerung befürwortet wird". Auch in anderen Ländern in Europa, die ihre öffentlich-rechtlichen Sender nicht über Rundfunkgebühren finanzieren, sei "nicht die 'Diktaturhölle' ausgebrochen".