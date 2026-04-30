ORF-III-Chef Schöber klagt ORF: Stiftungsrat soll Bericht nicht sehen

ORF-III-Chef Peter Schöber klagt laut Standard den ORF. Er will dem Bericht nach Verhindern, dass der Stiftungsrat in jenen Bericht über ihn Einsicht erlangt, der seinen Führungsstil untersucht hat.

Schöber war wegen seines Umgangs mit den Mitarbeitern stark in die Kritik geraten, der ORF untersuchte, Folgen hatte es bis auf verpflichtende Schulungen kaum. Der Stiftungsrat hat jüngst beschlossen, in diesen und weitere Berichte Einsicht nehmen zu wollen.