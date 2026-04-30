ORF-III-Chef Schöber klagt ORF: Stiftungsrat soll Bericht nicht sehen
"Klage sowie Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung". Bericht listet Kritikpunkte an Schöbers Führungsstil auf.
ORF-III-Chef Peter Schöber klagt laut Standard den ORF. Er will dem Bericht nach Verhindern, dass der Stiftungsrat in jenen Bericht über ihn Einsicht erlangt, der seinen Führungsstil untersucht hat.
Schöber war wegen seines Umgangs mit den Mitarbeitern stark in die Kritik geraten, der ORF untersuchte, Folgen hatte es bis auf verpflichtende Schulungen kaum. Der Stiftungsrat hat jüngst beschlossen, in diesen und weitere Berichte Einsicht nehmen zu wollen.
Er gehe "mittels Klage sowie eines Antrags auf Erlassung einer Einstweiligen Verfügung" gegen die Offenlegung gegenüber den Stiftungsräten vor, zitiert der Standard einem Mail von ORF-Chefin Ingrid Thurnher an die Stiftungsräte.
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