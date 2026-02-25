Der ORF-Generaldirektorenposten wird künftig neun Monate vor Dienstantritt ausgeschrieben - nicht länger sechs Monate davor. Darauf als auch weitere Änderungen zur Umsetzung des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes (EMFG) hat sich die Bundesregierung verständigt. Am Mittwoch wurde ein Umlaufbeschluss des Ministerrats veröffentlicht. So wird es auch neue Regeln zur vorzeitigen Abberufung von Direktoren geben und werden Bestimmungen zu Auswahlverfahren und -kriterien ergänzt.

Heuer wird für die Wahl des ORF-Generaldirektors noch eine Ausnahme gemacht: Der Posten wird acht Monate vor Beginn der Funktionsperiode (ab 1. Jänner 2027) ausgeschrieben und damit Anfang Mai. Die Bewerbungsfrist beträgt vier Wochen. Heißt es bis dato, dass bei der Auswahl von Bewerbern in erster Linie die fachliche Eignung zu berücksichtigen ist, wird diese "fachliche Eignung" künftig etwas konkretisiert. Auch wird verankert, welche Informationen die Ausschreibung zwingend enthalten muss. Für die Ausschreibung zuständig ist der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, Heinz Lederer.

Transparentes Auswahlverfahren und Abberufung

Der ORF-Stiftungsrat, der mit einfacher Mehrheit die Person an der ORF-Spitze bestellt, hat künftig in seiner Geschäftsordnung näher festzulegen, "mit welchen organisatorischen Maßnahmen und Vorkehrungen auch zur Information der Öffentlichkeit ein transparentes, offenes, wirksames und nichtdiskriminierendes Verfahren zur Bestellung der Generaldirektorin bzw. des Generaldirektors, der Direktorinnen bzw. Direktoren sowie der Landesdirektorinnen bzw. Landesdirektoren sichergestellt wird", so eine geplante Ergänzung im ORF-Gesetzestext.