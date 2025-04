Der Auftakt steht damit auch gleich für die inhaltliche Ausrichtung, denn sowohl politische als auch chronikale Inhalte können hier diskutiert werden. Johannes Bruckenberger, verantwortlicher Chefredakteur , erklärt: „Wir leben in herausfordernden Zeiten, Krisen scheinen das neue Normal, und immer passiert etwas. Da braucht es Diskussion, Einordnung und eine konstruktive Streitdebatte, die Probleme, Für und Wider sowie Lösungen thematisiert. Der ‚ZiB Talk‘ soll das künftig jeden Dienstag kompakt in 30 Minuten liefern.“

„ZiB"-Anchor Tarek Leitner ist „gespannt, wieviel Konflikt wir aushalten, wenn wir die umstrittenen Themen, die zuvor in der ,ZiB‘ vorkommen, im neuen ,ZiB-Talk‘ diskutieren.“ Denn wir kämen aus einer harmoniesüchtigen Gesellschaft. „Umgekehrt triggern uns seit der Pandemie manche Themen so sehr, dass sie spalten und uns wütend machen.“

Stefan Lenglinger, der im Februar in der „ZiB2“ debütierte, ist „froh, dass wir mit dem ,ZiB Talk‘ mehr Raum für politische Debatte in Österreich schaffen. Mein Zugang ist, dass die Gespräche klar in der Meinung und dabei aber immer fair im Ton sein sollen. Wir leben in herausfordernden Zeiten - umso mehr brauchen wir Diskussionen, bei denen verschiedene Standpunkte in unserer Gesellschaft ganz offen aufeinandertreffen können“.