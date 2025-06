ORF bläst "Große Chance der Blasmusik" wegen Song Contest vorerst ab

Die Blasmusik wird abgeblasen - für heuer. Angesichts des Eurovision Song Contests 2026, der den ORF bereits jetzt in Beschlag nimmt, wird die für Herbst geplante „Große Chance der Blasmusik“ verschoben. So soll das blasmusikalische Großereignis erst nach dem ESC 2026 abgehalten werden. „Wir haben große Lust drauf, diesen Event umzusetzen - aber zu einem Zeitpunkt, an dem wir ihm den Rahmen bieten können, den er verdient!“, betonte Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.