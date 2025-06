Dabei steht der mehrfach Grammy-nominierte Dizack, der sich an der Stilistik des Post Bop orientiert, vor allem selbst im Schaufenster, brilliert virtuos mit dem durch sein abenteuerliches und eloquentes Klavierspiel beeindruckenden Shai Maestro. Die Zusammenarbeit mit dem israelischen Pianisten hatte dem 40-Jährigen – nach seinen Soloalben „End of an Era“ und „Single Soul“ – den internationalen Durchbruch gebracht.