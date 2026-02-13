Erste Reihe fußfrei: Auch in diesem Jahr verfolgte ein Millionenpublikum den Wiener Opernball im TV mit. Der Ball der Bälle, übertragen von ORF 2, lockte 2026 bis zu 1,574 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

Den Start des Abends mit „Wiener Opernball 2026: Alles tanzt – Ankunft der Gäste“ um 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 1,171 Millionen, bei einem Marktanteil von 43 Prozent, wie der ORF am Freitag vermeldet. „Die Eröffnung“ um 21.40 Uhr sahen im Schnitt 1,414 Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 56 Prozent. Bei „Das Fest“, das anschließend an die ZIB 2 zu sehen war, waren im Schnitt 670.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 51 Prozent dabei.

"Die gesamte ORF-2-Live-Übertragung erreichte im Schnitt 1,119 Millionen Zuseher und einen Marktanteil von 50 Prozent", wie es am Freitag via Aussendung heißt.