Alles Quote: Über 1,5 Millionen sahen den Wiener Opernball im TV
Erste Reihe fußfrei: Auch in diesem Jahr verfolgte ein Millionenpublikum den Wiener Opernball im TV mit. Der Ball der Bälle, übertragen von ORF 2, lockte 2026 bis zu 1,574 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.
Den Start des Abends mit „Wiener Opernball 2026: Alles tanzt – Ankunft der Gäste“ um 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 1,171 Millionen, bei einem Marktanteil von 43 Prozent, wie der ORF am Freitag vermeldet. „Die Eröffnung“ um 21.40 Uhr sahen im Schnitt 1,414 Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 56 Prozent. Bei „Das Fest“, das anschließend an die ZIB 2 zu sehen war, waren im Schnitt 670.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 51 Prozent dabei.
"Die gesamte ORF-2-Live-Übertragung erreichte im Schnitt 1,119 Millionen Zuseher und einen Marktanteil von 50 Prozent", wie es am Freitag via Aussendung heißt.
Auch viele Zuschauer im Ausland
Insgesamt seien 2,634 Millionen Zuschauer bzw. 35 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) beim Opernball-Abend auf ORF 2 und via 3sat dabeigewesen. Bei der Übertragung via 3sat in Deutschland ließen sich „Die Eröffnung“ 1,11 Millionen Zuschaue nicht entgehen, der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent.
Grund zur Freude am Küniglberg: Gemeinsam mit den Olympia-Übertragungen erreichte der ORF am Donnerstag einen Tagesmarktanteil von 53,1 Prozent – das sei "der höchste Wert seit dem 28. September 2008, dem Tag der damaligen Nationalratswahl," heißt es.
Opernball auch am Tag danach im ORF
Auch am Freitag nach der rauschenden Ballnacht widmet der ORF dem Event zahlreiche Berichte und Sendungen: Von „Studio 2“ über die „Seitenblicke“ bis zu „Alles Opernball“ um 20.15 Uhr sowie „Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!“ um 21.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON.
Und wer es lieber etwas satirisch mag: Auch Peter Klien hat sich ins Ballgeschehen begeben und berichtet davon in „Gute Nacht Österreich“ um 22.50 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON.
