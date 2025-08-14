ÖWA Juli 2025: Der KURIER ist weiter auf Erfolgskurs
Der KURIER befindet sich weiter auf digitalem Erfolgskurs: Das KURIER Medienhaus hat auch im Juli ein solides Wachstum hingelegt. Wie die aktuellen Daten der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) zeigen, bilden die digitalen Angebote des KURIER-Medienhauses eine weitere Top-Performance ab: Platz 3 bei den Unique Clients (8.438.353 Unique Clients) – ein Wachstum von 4,4 Prozent gegenüber dem Vormonat.
Auf Platz 4 liegt das Angebot von Der Standard Network (8.416.908 Unique Clients). Das Krone.at Gesamtangebot kommt auf 6.529.041 Unique Clients (Platz 5).
Bei der Reichweite (Page Impressions) verzeichnete der KURIER zudem ein deutliches Plus von 8,1 Prozent. Insgesamt erreichte KURIER.at im Juli 42,9 Millionen Page Impressions.
Der Wert Unique User zeigt, wie viele eindeutige Nutzer:innen ein Werbeangebot in einer bestimmten Zeit hatte. Ein Unique User ist eine Person, die im Betrachtungszeitraum mindestens eine Page Impression ausgelöst hat.
Unique Client ist ein von mindestens einer Person verwendetes Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC)
Visits sind die Zahl der zusammenhängenden Zugriffe der User:innen auf das Online-Angebot eines Anbieters.
Die Österreichische Webanalyse erhebt seit über zwei Jahrzehnten Daten für den österreichischen Onlinemarkt. Die Leistungsdaten ihrer Mitglieder sind vergleichbar und geprüft.
Anmerkung: Seit Jänner 2025 werden die ÖWA-Daten nach der Methode der deutschen IVW veröffentlicht, damit schließt die ÖWA angebotsindividuelle Consentlücken in der Veröffentlichung. Ein Vergleich mit Daten der Vergangenheit ist daher nicht möglich und wird hier auch nicht ausgewiesen.
Kommentare