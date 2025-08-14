Medien

ÖWA Juli 2025: Der KURIER ist weiter auf Erfolgskurs

Platz drei bei der aktuellen Auswertung der Österreichischen Web Analyse
Von Philipp Wilhelmer
14.08.25, 15:15
Der KURIER befindet sich weiter auf digitalem Erfolgskurs: Das KURIER Medienhaus hat auch im Juli ein solides Wachstum hingelegt. Wie die aktuellen Daten der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) zeigen, bilden die digitalen Angebote des KURIER-Medienhauses eine weitere Top-Performance ab: Platz 3 bei den Unique Clients (8.438.353 Unique Clients) – ein Wachstum von 4,4 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Auf Platz 4 liegt das Angebot von Der Standard Network (8.416.908 Unique Clients). Das Krone.at Gesamtangebot kommt auf 6.529.041 Unique Clients (Platz 5).

Bei der Reichweite (Page Impressions) verzeichnete der KURIER zudem ein deutliches Plus von 8,1 Prozent. Insgesamt erreichte KURIER.at im Juli 42,9 Millionen Page Impressions. 

Neue ÖWA: Wieder Top-Werte für KURIER Medienhaus im März

Anmerkung: Seit Jänner 2025 werden die ÖWA-Daten nach der Methode der deutschen IVW veröffentlicht, damit schließt die ÖWA angebotsindividuelle Consentlücken in der Veröffentlichung. Ein Vergleich mit Daten der Vergangenheit ist daher nicht möglich und wird hier auch nicht ausgewiesen.

