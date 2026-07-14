ÖWA-Daten für Juni: kurier.at schon achten Monat in Folge auf Platz 1 der Privaten

In der am Dienstag veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für den Juni 2026 landete das Einzelangebot kurier.at einmal mehr auf dem ersten Platz der privaten Medien. Damit führt der KURIER nun schon seit November 2025 die Reichweitenmessung der österreichischen Online-Medien an.

Konkret wurde kurier.at im Juni von über 7,123 Millionen Unique Clients - also unterschiedlichen Endgeräten - aufgerufen. Nur ORF.at kam im vergangenen Monat auf einen besseren Wert. Mehr als 13,9 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot da.

Im Vergleich zum Vormonat Mai verzeichnete kurier.at einen Reichweiten-Rückgang von 42.000 Unique Clients oder 0,6 Prozent.

Das Einzelangebot des KURIER Medienhauses liegt damit dennoch weiter auf Platz 1 bei den privaten Medien, vor derStandard.at, krone.at und heute.at. Oe24.at gab für Juni keine Daten frei.