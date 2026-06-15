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Reichweiten-Messung

ÖWA-Daten für Mai: kurier.at schon siebten Monat in Folge auf Platz 1 der Privaten

Kurier.at konnte einmal mehr Platz 1 der privaten Medien behaupten.
Karl Peternel-Oberascher
15.06.2026, 14:25

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In der am Montag veröffentlichten Auswertung der Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für den Mai 2026 landete das Einzelangebot kurier.at einmal mehr auf dem ersten Platz der privaten Medien. Damit führt der KURIER nun schon seit November 2025 die Reichweitenmessung der österreichischen Online-Medien an. 

Konkret wurde kurier.at im Mai von über 7,165 Millionen Unique Clients - also unterschiedlichen Endgeräten - aufgerufen. Nur ORF.at kam im vergangenen Monat auf einen besseren Wert. Mehr als 13,4 Millionen Unique Clients nutzten das öffentlich-rechtliche Digital-Angebot da.  

Im Vergleich zum Vormonat April verzeichnete kurier.at allerdings einen Reichweiten-Rückgang von 347.000 Unique Clients oder 4,62 Prozent. 

Das Einzelangebot des KURIER Medienhauses liegt damit dennoch weiter auf Platz 1 bei den privaten Medien, vor oe24.at, krone.at und heute.at.

Auch KURIER-Dachangebot auf Platz eins

Auch das Dachangebot, in dem alle Marken des KURIER Medienhauses ausgewiesen werden, ist weiter auf Erfolgskurs. kurier.at, profil.at und futurezone.at erreichten im März insgesamt 8,07 Millionen Unique Clients. Das Dachangebot landete damit noch deutlich vor dem oe24-Netzwerk (7,26 Mio. Unique Clients). Spitzenreiter ist auch hier das ORF.at Network mit rund 14,4 Millionen Unique Clients.

kurier.at  | 

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