Nächster Abgang bei ORF-Radio: „Ö3 hat sich von mir getrennt“
Es ist der nächste Moderatoren-Abgang bei Ö3: Nach dem Aus von Robert Kratky und Elke Rock verlässt Lisa Hotwagner das ORF-Radio. Allerdings nicht auf eigenen Wunsch, wie sie on air mitteilte.
Hotwagner-Abschied: „Jetzt wird's schwer“
Am Donnerstag moderierte die 38-Jährige ein letztes Mal auf Ö3 und postete Ausschnitte davon in den Stories auf ihrem Instagram-Kanal. „Jetzt wird's schwer, weil jetzt heißt's Abschied nehmen“, sagte sie da. „Das letzte halbe Jahr war wirklich hart. Ich habe gesundheitlich eine ganz große Herausforderung meistern müssen und zeitgleich hat sich Ö3 von mir getrennt“, erklärte Hotwagner, hörbar mit den Tränen kämpfend. „Strategien verändern sich und ich bin nicht mehr Teil dieser Strategie. Das ist okay.“
Als sie mit 22 Jahren das erste Mal durch die Türen bei Ö3 gegangen sei, habe sie sich "ins Radio verliebt und in die Menschen, die hier arbeiten. Und in die Ö3-Gemeinde." Bei den Hörerinnen und Hörern bedankte sich die gebürtige Burgenländerin "für 16 ganz, ganz großartige Jahre".
Nächster Abgang nach Kratky und Rock
Im Sommer 2025 hat "Ö3-Wecker"-Moderator Robert Kratky den Sender aus gesundheitlichen Gründen verlassen - "auf ärztliches Anraten", wie er selbst wissen ließ, eineinhalb Jahre früher, als ursprünglich geplant. Im Herbst gab dann Elke Rock bekannt, bei Ö3 aufzuhören, um sich selbstständig zu machen.
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