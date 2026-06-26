Nächster Abgang bei ORF-Radio: „Ö3 hat sich von mir getrennt“

Es ist der nächste Moderatoren-Abgang bei Ö3: Nach dem Aus von Robert Kratky und Elke Rock verlässt Lisa Hotwagner das ORF-Radio. Allerdings nicht auf eigenen Wunsch, wie sie on air mitteilte.

Hotwagner-Abschied: „Jetzt wird's schwer“

Am Donnerstag moderierte die 38-Jährige ein letztes Mal auf Ö3 und postete Ausschnitte davon in den Stories auf ihrem Instagram-Kanal. „Jetzt wird's schwer, weil jetzt heißt's Abschied nehmen“, sagte sie da. „Das letzte halbe Jahr war wirklich hart. Ich habe gesundheitlich eine ganz große Herausforderung meistern müssen und zeitgleich hat sich Ö3 von mir getrennt“, erklärte Hotwagner, hörbar mit den Tränen kämpfend. „Strategien verändern sich und ich bin nicht mehr Teil dieser Strategie. Das ist okay.“