Die neue KURIER App als weiterer Meilenstein in der digitalen Entwicklung

Was vor 30 Jahren als digitale Erweiterung der Zeitung begann, ist heute ein multimediales Nachrichtenangebot mit laufender Berichterstattung, Podcasts, Videos, Newslettern und digitalen Abonnements.

Zum Jubiläum setzt der KURIER einen weiteren Meilenstein in seiner digitalen Entwicklung: Mit der neuen KURIER App wird Nachrichtenkonsum noch einfacher, persönlicher und übersichtlicher. Die App ist eine zentrale Plattform für Nachrichten, Analysen, Kommentare, News-Stories und das ePaper. Sie vereint die wichtigsten Inhalte des KURIER in einer modernen, intuitiven Nutzungserfahrung und macht Qualitätsjournalismus im Alltag schneller, persönlicher und einfacher zugänglich. NutzerInnen erhalten damit verlässliche Information, fundierte Einordnung und die gesamte Themenvielfalt des KURIER an einem Ort – optimiert für Smartphone und Tablet.

„Mit der neuen KURIER App schaffen wir den direktesten Zugang zu unseren journalistischen Inhalten. Sie ist weit mehr als ein technisches Update – sie ist ein klares Bekenntnis zu einer zeitgemäßen, unabhängigen Beziehung zu unseren Leserinnen und Lesern. Wir wollen Qualitätsjournalismus dort anbieten, wo unsere Nutzerinnen und Nutzer ihn heute erwarten: personalisiert, komfortabel und in den Formaten, die sie täglich nutzen“, sagt Richard Grasl, Geschäftsführer des KURIER.