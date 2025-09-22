Neue Kollegin für Hary Prinz beim "Steirerkrimi"

Während voraussichtlich noch im Dezember 2025 das bewährte Duo Sascha Bergmann (Hary Pinz) und Anna Sulmtaler (Anna Unterberger) in ORF 1 in zwei neuen Steirerkrimis auf Spurensuche geht, wird derzeit bei Dreharbeiten für Nachschub gesorgt. Die Fälle 15 und 16 bringen auch eine neue Kollegin mit sich: Anna Unterberger übergibt nach rund vier Dienstjahren die Dienstmarke an Maya Unger, die ab dem 15. Film als Lena Herzog an der Seite von Hary Prinz die Ermittlungen aufnimmt, wie der ORF am Montag vermeldete.

"Stück Kino im Fernsehen"

Über ihre Rolle sagt Unger: „Lena Herzog ist mutig, zielstrebig und getrieben – mit einer Prise Humor und Sarkasmus. Gezeichnet von ihrer Vergangenheit ist die Aufklärung und Enthüllung der Wahrheit für sie weit mehr als nur ein Interesse oder Beruf – sie ist ihre Überlebensstrategie.“ Sie bezeichnet die Landkrimi-Reihe als "ein Stück Kino im Fernsehen. Besonders fasziniert mich, wie Wolfgang Murnberger in den Steirerkrimis mit feiner Handschrift und authentischer Herangehensweise Geschichten erzählt, ohne dass es je an Spannung fehlt.“ Außerdem finde sie, "dass Hary Prinz und Wolfgang Murnberger in den Steirerkrimis schon sehr früh eine moderne Figur entwickelt haben – eine Art Kommissar, wie es zur Entstehungszeit der Steirerkrimis noch nicht üblich war. Es ist für mich eine große Freude, mit ihm spielen zu dürfen und gleichzeitig selbst einen Charakter zu erschaffen, der vielleicht neue Facetten zeigt.“

Die 30-jährige Schauspielerin war u.a. in den Kinofilmen "Wer wir einmal sein sollten" und "Persona non grata" zu sehen und spielte in den TV-Serien "Walking on Sunshine". "Kafka" und "Crooks" (Netflix). Zuletzt verkörperte Unger in Tom Schreibers Kinofilm "Schöne Seelen" an der Seite von August Diehl und Josef Hader eine der Hauptfiguren. 2021 wurde sie für eine Publikums-ROMY in der Kategorie Beliebtester Nachwuchs weiblich nominiert.