Medien

Neue Kollegin für Hary Prinz beim "Steirerkrimi"

Hary Prinz erhält bei Landkrimi-Ermittlungen zum Steirerbiest (AT) und Steirerhass (AT) Unterstützung von neuer Kollegin Maya Unger
Anna Unterberger übergibt die Dienstmarke an Maya Unger, die gerade an der Seite von Hary Prinz für neue steirische Landkrimis vor der Kamera steht.
Von Peter Temel
22.09.25, 14:22
Kommentare

Während voraussichtlich noch im Dezember 2025 das bewährte Duo Sascha Bergmann (Hary Pinz) und Anna Sulmtaler (Anna Unterberger) in ORF 1 in zwei neuen Steirerkrimis auf Spurensuche geht, wird derzeit bei Dreharbeiten für Nachschub gesorgt. Die Fälle 15 und 16 bringen auch eine neue Kollegin mit sich: Anna Unterberger übergibt nach rund vier Dienstjahren die Dienstmarke an Maya Unger, die ab dem 15. Film als Lena Herzog an der Seite von Hary Prinz die Ermittlungen aufnimmt, wie der ORF am Montag vermeldete. 

"Stück Kino im Fernsehen"

Über ihre Rolle sagt Unger: „Lena Herzog ist mutig, zielstrebig und getrieben – mit einer Prise Humor und Sarkasmus. Gezeichnet von ihrer Vergangenheit ist die Aufklärung und Enthüllung der Wahrheit für sie weit mehr als nur ein Interesse oder Beruf – sie ist ihre Überlebensstrategie.“ Sie bezeichnet die Landkrimi-Reihe als "ein Stück Kino im Fernsehen. Besonders fasziniert mich, wie Wolfgang Murnberger in den Steirerkrimis mit feiner Handschrift und authentischer Herangehensweise Geschichten erzählt, ohne dass es je an Spannung fehlt.“ Außerdem finde sie, "dass Hary Prinz und Wolfgang Murnberger in den Steirerkrimis schon sehr früh eine moderne Figur entwickelt haben – eine Art Kommissar, wie es zur Entstehungszeit der Steirerkrimis noch nicht üblich war. Es ist für mich eine große Freude, mit ihm spielen zu dürfen und gleichzeitig selbst einen Charakter zu erschaffen, der vielleicht neue Facetten zeigt.“

Die 30-jährige Schauspielerin war u.a. in den Kinofilmen "Wer wir einmal sein sollten" und "Persona non grata" zu sehen und spielte in den TV-Serien "Walking on Sunshine". "Kafka" und "Crooks" (Netflix). Zuletzt verkörperte Unger in Tom Schreibers Kinofilm "Schöne Seelen" an der Seite von August Diehl und Josef Hader eine der Hauptfiguren. 2021 wurde sie für eine Publikums-ROMY in der Kategorie Beliebtester Nachwuchs weiblich nominiert.

Neue Kollegin für Hary Prinz beim "Steirerkrimi"

Maya Unger

Die Neue im Steirerkrimi: "Vor allem sollte es nicht Tirolerisch klingen"

Messerstich

Im ersten gemeinsamen Einsatz rund um das „Steierbiest“ (Fall 15) ist die Expertise des Neuzugangs gefragt, denn ein tödlicher Messerstich bringt die beiden in die Welt der Sammelkartenspiele, wo sich laut Aussendung Lenas Insiderwissen als entscheidender Vorteil erweist. Der „Steirerhass“ (Fall 16) führe das neuformierte Ermittler-Doppel nach einem Leichenfund in eine Holzfabrik und auf die Spur einer Verschwörung, die von Industriespionage über Erpressung bis zu einem Jahre zurückliegenden Drogenschmuggel reicht.

Bei den noch bis Ende Oktober 2025 dauernden Dreharbeiten in Graz und Umgebung stehen neben Prinz und Unger in weiteren Rollen erneut Christoph Kohlbacher, Bettina Mittendorfer und Helmut Köpping sowie Ulrike C. Tscharre, Bernhard Schir, Lili Wunderlich, Tünde Bornemisza (ging beim ESC 2025 als Teil des Duos Abor & Tynna für Deutschland an den Start), Felix Schwarz, Alexander Suppan (Teilnehmer des inklusiven ORF-Castings „Mach dich sichtbar“), Tilman Tuppy, Samouil Stoyanov, Abdul Samiu Saliou („Steirerbiest“), Sönke Möhring, Caroline Frank, Susi Stach, Karl Fischer, Matthias Böhm und Joseph Cyril Stoisits („Steirerhass“) vor der Kamera. Im Regiesessel nimmt erneut Wolfgang Murnberger Platz, der auch bei diesen beiden neuen Filmen gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. „Steirerbiest“ und „Steirerhass“ basieren auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“ und sollen voraussichtlich 2026 in ORF 1 sowie auf ORF ON zu sehen sein.

Neuer Steirerkrimi: "Der Bergmann würde nie ,Hallooooo‘ sagen"

Quotenrekord

Die Steirerkrimis fallen seit Jahren mit besonders hohen Quoten auf. Einen neuen Landkrimi-Rekord gab es am 10. Dezember 2024 mit dem zwölften Steiermark-Fall "Steirermord" (mit Gaststar Tobias Moretti) , der bis zu 997.000 Zuseherinnen und Zusehern erreichte. mit Marktanteilen von 35 bzw. 42 Prozent in den Zielgruppen 12+ und 12–29. 

Die Landkrimis Steiermark sind Koproduktionen von Allegro Film, ORF und ARD Degeto mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

(kurier.at, tem)  | 

Kommentare