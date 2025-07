"Too Much" von Lena Dunham: Verliebt am Pub-Klo

Neun Jahre nach dem Ende von „Girls“ meldet sich Dunham nun mit einer neuen Serie zurück: der zehnteiligen Comedy „Too Much“ auf Netflix. Ging es in „Girls“ um Sex, dreht sich nun alles um die Liebe, so Dunham in einem Interview.

Wenn das Nachthemd brennt

Protagonistin ist die chaotische New Yorkerin Jessica (die großartige Megan Stalter aus der Serie „Hacks“). Als ihr Langzeit-Boyfriend Zev sie für das Instagram-Model Wendy (Emily Ratajkowski) sitzen lässt, ist Jessica am Boden zerstört und beschließt, einen Neuanfang in London zu wagen. Bereits am ersten Abend in der britischen Hauptstadt trifft sie am Klo eines Pubs den charmanten Indie-Musiker Felix (Will Sharpe, „The White Lotus“).

Schon bald bleiben sie ganze Nächte gemeinsam wach, erzählen sich von ihren Eltern und zeigen einander ihre liebsten Kinderfilme. Und versuchen gemeinsam herauszufinden, wie dieses Erwachsensein in den Dreißigern eigentlich funktioniert – auch wenn man versehentlich schon mal das eigene Nachthemd in Brand steckt.