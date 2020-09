Netflix bietet einzelne Filme und Serien kostenlos an

Netflix hat zuletzt mit weniger erfreulichen Nachrichten aufhorchen lassen: Bestimmte Abos wurden teurer und das kostenlose Probemonat abgeschafft. Nun bietet der Streamingdienst bestimmte Inhalte gratis an – ohne Abo oder Registrierung.

Diese Netflix-Filme kann man kostenlos streamen

Unter den Filmen, die man kostenfrei streamen kann, sind derzeit etwa die Komödie "Murder Mystery" mit Jennifer Aniston und Adam Sandler, der Horrorfilm "Bird Box" mit Sandra Bullock" und das Drama "Die zwei Päpste" mit Anthony Hopkins und Jonathan Pryce.

Diese Netflix-Serien gibt's gratis – zumindest teilweise

Auch Serien finden sich unter den Gratis-Inhalten – da aber immer nur die jeweils erste Episode. Zur Auswahl stehen aktuell "Stranger Things", "Élite", "Boss Baby", "When They See Us", "Liebe macht blind" und "Grace and Frankie".

Zu finden sind die Gratis-Filme und -Serien unter netflix.com/watch-free. Man muss keinerlei Daten angeben, sondern kann nach einem Trailer gleich losstreamen.

