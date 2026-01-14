Zum Tod von Scott Adams: Im Großraumbüro hilft nur noch verzweifeltes Lachen

Es gibt, natürlich, ein endloses Reservoir an Absurdität im Büroleben. Scott Adams hat es ausgeschöpft: Seine höchst erfolgreiche „Dilbert“-Comicreihe, die am Höhepunkt von Adams’ Erfolg in mehr als 2000 Zeitungen in 65 Ländern und 25 Sprachen abgedruckt wurde, hat alles, was man auch in echt – natürlich nur vom Hörensagen! – kennt. Den Kaffeetassen tragenden Kollegen, der gescheit redet, nichts tut (ein IT-Projekt von ihm ist, testweise große Bilddateien von den aktivsten Servern der Welt herunterzuladen, sprich: im Dienst Porno zu schauen) und trotzdem kündigungsmäßig unantastbar ist. Die hoch talentierte und zynisch-verzweifelte Frau, die, manchmal bebend vor Zorn, den Männern beim Unsinntreiben zuschauen muss. Den Chef, der von nichts eine Ahnung hat, unrealistische Ziele mit dadaistischen Vorgaben setzt und deren Erfüllung boykottiert. Die böse Teufelskatze aus der Human-Resources-Abteilung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Reuters Photographer

Giftiges Lachen Und Dilbert eben, den modisch herausgeforderten Mehr-oder-weniger-Normalo, der sich Tag für Tag in sein kleines Abteil im Großraumbüro schleppt und all diese Absurdität mitmachen muss (und am Ende auch keinen geringen Anteil an ihnen hat). Er tanzt etwa täglich einmal um den Bürosessel herum, um das, was er sonst tut, sinnvoller erscheinen zu lassen. Adams bot mit Dilbert hochwillkommene Entlastung in kleinen Dosen von all dem, was die Weiße-Hemdkragen-Arbeitswelt so toxisch macht. Es ist das alles ein großer Kalauer über die aufgeblähte Businesssprache, über Prozesse um der Prozesse Willen und die umfassende Unprofessionalität, die sich hinter den neonbeleuchteten Bürofassaden abspielt. Dass Adams hier den Nerv der Zeit traf, ist unbestritten: Der erste „Dilbert“ erschien 1989, also genau zu der Zeit, als die beginnende Computerisierung der Büros viele Manager und Mitarbeiter unter Rechtfertigungszwang brachte, wofür sie eigentlich noch gebraucht werden – genau der Moment also, als ein hoher Faktor der Fiktion in die Arbeitswelt Einzug hielt. Aus dieser ließ „Dilbert“ die Luft raus.