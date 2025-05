Bekannt für "Dilbert"-Cartoons: Scott Adams macht Krebsdiagnose öffentlich

Scott Adams, der mit seinen "Dilbert"-Cartoons eine messerscharfe Satire auf den Büroalltag schuf und später mit extremen Ansichen aneckte, hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Er sei wie der ehemalige US-Präsident Joe Biden ebenfalls an Prostatakrebs erkrankt, sagt Adams laut New York Times in seinem Podcast. Er habe nur noch Monate zu leben.