Scott Adams: "Dilbert"-Cartoon-Zeichner gestorben

Der US-Künstler Scott Adams, der mit der Comic-Figur "Dilbert" weltberühmt wurde, ist tot. Adams sei im Alter von 68 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Kalifornien an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung gestorben, teilte seine Ex-Frau Shelly Adams via YouTube mit. Im Beisein seiner Angehörigen sei er friedlich eingeschlafen.

Shelly Adams las zudem eine im Voraus vorbereitete Mitteilung ihres Ex-Mannes vor: "Ich hatte ein großartiges Leben. Ich habe alles gegeben." US-Präsident Donald Trump kondolierte via seinem Online-Sprachrohr Truth Social und würdigte Scott Adams als "fantastischen Typen". Adams hatte seine Krankheit bereits im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Zahlreiche US-Medien berichteten über den Tod des Comic-Zeichners.