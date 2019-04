Nach ORF-Zensur legen maschek mit neuem Video nach

Schneckerl beichtet

Protagonist des Sketches ist Herbert Prohaska, der ein Geheimnis mit sich herumträgt: Er kann Barbara Streisand nicht hören, ohne zu weinen. Das beichtet er Mirjam Weichselbraun bei einem gemeinsamen Austausch über ihre Jugendsünden (eine Referenz auf Straches Vergangenheit). Dabei bittet er sie, das ja nicht weiterzuerzählen, was sie natürlich tut - am Ende weiß die ganze Welt Bescheid. Was Weichselbrauns Jugendsünde ist? "Dieser Teil darf aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden", wird eingeblendet - ein Verweis auf die "rechtlichen Bedenken" des ORF.