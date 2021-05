Musik-Doku: Ein müffelnder, alter Kleinbus als Himmel auf Erden

Konzept Kleinbus

Die Liste an Kolleginnen und Kollegen, die Grohl für Interviews an Bord bekam, kann sich sehen lassen: Von AC/DC-Röhre Brian Johnson, über The Edge von U2 bis „Beatle“ Ringo Starr. Auch Newcomer-Bands werden porträtiert.

Mit dem Konzept Kleinbus verbinden nicht alle gleichermaßen viel. Metallica-Drummer Lars Ulrich scherzt: „Ich bin noch nie im Van gefahren, kann ich jetzt gehen?“

Bassist Flea von den Red Hot Chili Peppers preist hingegen die alten Van-Zeiten. Trotz der ständig präsenten Ausdünstungen der Kollegen sei es „wie das verdammte Paradies“ gewesen. Letztlich ging es darum, irgendwo aufzutauchen und zu sagen: "Wir rocken euch!"

Ab und zu saß halt ein Crackhead am Steuer, der eine Anhalterin auf Meth auf den Beifahrersitz ließ, erzählt Flea im Film.