Neue Moderatorin für "Zeit im Bild" auf TikTok

Personeller Wechsel im TikTok-Team der ORF "Zeit im Bild": Die bisherige Moderatorin Ambra Schuster (29) wechselt vom ORF-Newsroom in Wien an die City University in New York und wird dort ab August 2025 Engagement Journalism studieren.

Neben Idan Hanin wird künftig Sophie Ströbitzer (26) als Host der ZiB auf TikTok zu sehen sein.