Mit "Expedition Arktis" und Thunberg in die Epizentren des Klimawandels

Die Wissenschaftler von 80 Instituten aus 20 Nationen arbeiteten etwa 150 Tage lang in völliger Dunkelheit, und das bei extremen Temperaturen bis unter minus 40 Grad Celsius. Sie bohrten Löcher, legten Wege an, bauten Zelte auf und verlegten Stromtrassen. In einem Umkreis von mehreren Hundert Metern um das Schiff ragten Messstationen in die Höhe. So konnten sie den gesamten Eiszyklus vom Gefrieren bis zur Schmelze – in einem historischen Ausmaß – messen und dokumentieren.