Medien in „struktureller Krise“: Bablers Pläne für Förderreform

Die Neuaufstellung der Medienförderung ist eine jener Baustellen, die Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) in seinem an Aufgaben nicht gerade armen Ministerium zu bewältigen hat. Grundlage dafür und für die Verhandlungen mit ÖVP und Neos soll eine von ihm in Auftrag gegebene Studie sein, die am Donnerstag präsentiert wurde. Die Analyse von Kommunikationswissenschafter Andy Kaltenbrunner (Medienhaus Wien) ergab, dass sich der Medienstandort mit Blick auf die zunehmende Konkurrenz durch globale Plattformen, Werbegeldabfluss und den Abbau journalistischer Arbeitsplätze in einer strukturellen Krise befindet.

„Journalismus steht mit dem Rücken zum Abgrund. Und wo Journalismus versagt, versagt Demokratie“, sagte Kaltenbrunner. Gegenwärtig dürften 4.600 bis 4.800 Journalistinnen und Journalisten in Österreich tätig sein, 2006 waren es noch über 7.000.

Zukunft des Journalismus

„Es geht um die Zukunft des Journalismus in Österreich“, meinte auch Babler. In den vergangenen Jahren habe die Medienförderung lediglich darauf abgezielt, bestehende Strukturen zu bewahren und Verluste auszugleichen. Einen „klaren Auftrag“ sieht er in den Empfehlungen des Rechnungshofs, die vielgliedrigen Förderstrukturen zu harmonisieren, Qualitätskriterien zu implementieren und die Förderung für neue Marktteilnehmer zu öffnen. In Summe werden derzeit jährlich rund 80 Mio. Euro an klassische Medienhäuser ausgeschüttet.

In der Studie werden 110 Mio. Euro pro Jahr vorgeschlagen. Davon sollen 30 Mio. Euro für die Förderung journalistischer Arbeitsplätze entfallen, weitere 30 Mio. Euro in redaktionelle Infrastruktur fließen, 20 Mio. Euro in die Förderung von Digitalabos. 10 Mio. Euro sollen dynamisch verwendet werden. Über Wettbewerbsverfahren würden Mittel an innovative Projekte, Neugründungen oder thematische Schwerpunkte wie etwa im Bereich KI oder im Lokaljournalismus vergeben. Weitere 10 Mio. Euro sieht die Studie für Innovations- und Start-up-Förderung vor und die verbliebenen 10 Mio. Euro für den Ausbau der Qualitätssicherung.

Außerhalb davon soll auch eine mit 10 Mio. Euro dotierter Fördertopf für nichtkommerziellen Rundfunk erhalten bleiben. Ein solcher existiert gegenwärtig, wenngleich mit etwas über 6 Mio. Euro geringer dotiert.