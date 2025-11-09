"Liebesg'schichten und Heiratssachen": Amor war wieder erfolgreich

Über 150 Zuschriften habe er bekommen, erzählt der in Wien lebende Hari, der im Sommer bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ teilgenommen hat. „Aber schon bei der Allerersten bin ich hängen geblieben.“ Und so sitzt er nun Hand in Hand mit seiner Isabella in der Bilanzsendung der Kuppelshow, die am morgigen Montag (20.15 Uhr) in ORF2 zu sehen ist – auf ORF ON steht die Folge bereits 24 Stunden vorher zum Abruf bereit. „Mein Auftritt bei den ,Liebesg’schichten‘ hat wirklich mein Leben verändert“, sagt Hari.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/ORF/talk tv/Wout Kichler Hari und Isabella haben sich durch die "Liebesg'schichten" gefunden.

Knackige Angelegenheit Insgesamt sechs Kandidatinnen und Kandidaten sind in der Finalfolge dabei, die durch das Kultformat die große Liebe gefunden haben. So auch der Niederösterreicher Klaus, der in seinem Interview im Juli mit einer Aussage besonders aufhorchen hatte lassen: Er habe einen „Knackarsch“, mit dem man Nüsse öffnen könne. „Wurscht, wo ich dann reingegangen bin, haben mir die Leute Nüsse gegeben“, berichtet er nun. Aufgeknackt habe er sie nicht, aber dafür nachhaltig verarbeitet – „und mir einen Nussstrudel gemacht“. Sein Auftritt im Fernsehen hat jedoch nicht nur kulinarische Früchte getragen: Mittlerweile ist Klaus mit Krankenschwester Bea glücklich.

Mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern freut sich auch Kupplerin Nina Horowitz: „Es ist wunderschön, dass ich dieses Jahr sechs glückliche Paare für die Erfolgssendung interviewen konnte“, wird die Moderatorin in einer Aussendung zitiert. „Ob Liebe auf den ersten Blick oder eine langsame Annäherung, alle haben einander auf ihre eigene Art gefunden. Das ist wunderschön. Natürlich auch für mich.“