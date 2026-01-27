ORF-Kupplerin Nina Horowitz startet Podcast über die Liebe

Anlässlich des bevorstehenden 30-Jahr-Jubiläums der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ geht Nina Horowitz unter die Podcasterinnen: Am Valentinstag (14. Februar) wird die erste von vorerst acht Folgen ihres neuen Audio-Formats zu hören sein. Horowitz wird dabei jedoch niemanden verkuppeln, sondern mit Promis sowie Expertinnen und Experten über Liebe, Beziehungen und Trennungen sprechen.

Erster Gast von „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ ist der Kabarettist Michael Niavarani, der laut Ankündigung über seine größte Liebesschlappe, Romantik und das Verlassenwerden spricht. In den weiteren Episoden kommen u. a. „ZiB“-Moderatorin Nadja Bernhard, Kabarettist Thomas Stipsits, ORF-Skiexperte Thomas Sykora, Psychologin Gerti Senger und Scheidungsanwältin Helene Klaar zu Wort.