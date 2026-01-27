Medien

ORF-Kupplerin Nina Horowitz startet Podcast über die Liebe

Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast: Nina Horowitz sitz an einem Tisch hinter einem Podcastmikro.
"Liebesg'schichten und Heiratssachen - Der Podcast" startet am 14. Februar.
27.01.26, 16:29

Anlässlich des bevorstehenden 30-Jahr-Jubiläums der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ geht Nina Horowitz unter die Podcasterinnen: Am Valentinstag (14. Februar) wird die erste von vorerst acht Folgen ihres neuen Audio-Formats zu hören sein. Horowitz wird dabei jedoch niemanden verkuppeln, sondern mit Promis sowie Expertinnen und Experten über Liebe, Beziehungen und Trennungen sprechen.

Erster Gast von „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ ist der Kabarettist Michael Niavarani, der laut Ankündigung über seine größte Liebesschlappe, Romantik und das Verlassenwerden spricht. In den weiteren Episoden kommen u. a. „ZiB“-Moderatorin Nadja Bernhard, Kabarettist Thomas Stipsits, ORF-Skiexperte Thomas Sykora, Psychologin Gerti Senger und Scheidungsanwältin Helene Klaar zu Wort.

Die Gespräche werden auf ORF Sound und allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar sein sowie ab 17. Februar immer dienstags im Spätprogramm von ORF 1 zu sehen sein. Horowitz arbeitet auch bereits an der Jubiläumsstaffel der TV-Reihe, die ab Sommer im ORF läuft: Singles können sich dafür unter liebesgschichten@orf.at oder telefonisch unter 0800/44 30 140 bewerben.

kurier.at, nobe  | 

