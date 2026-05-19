Kulturministerium plant ab 2027 Musikstreamingbeitrag

Das Kulturministerium unter Andreas Babler (SPÖ) plant neben einer Abgabe für audiovisuelle Streaminganbieter auch einen Musikstreamingbeitrag. Das geht aus einem der APA vorliegenden Gesetzesentwurf hervor. Ab 1. Jänner 2027 sollen Musikstreaminganbieter, die im Inland einen Umsatz von über zwei Millionen Euro pro Jahr mit u.a. Abos oder Werbung generieren, einen Beitrag in Höhe von fünf Prozent leisten. Die Einnahmen sollen dem österreichischen Musikstandort zugute kommen.

Der Entwurf befinde sich gegenwärtig in der Koordination mit den Koalitionspartnern, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Kulturministerium. In den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf wird erklärt, dass mit der Abgabe ein Beitrag zur Steigerung der Steuergerechtigkeit geleistet werden solle, da von den Streaminganbietern gegenwärtig Werbeeinnahmen generiert werden, die bisher weder als Onlinewerbeleistungen von der Digitalsteuer noch von der Werbeabgabe erfasst würden. Zudem profitieren Musikstreaminganbieter vom "vielfältigen, lokalen musikalischen Angebot, ohne wesentlich zu dessen Erhalt oder Förderung beizutragen". Anbieter von Musikstreaming würden "erhebliche Umsätze" erzielen, ohne dass ihre Wertschöpfung in vergleichbarer Weise steuerlich erfasst werde wie jene von traditionellen Anbietern. Die Maßnahme solle zur "Herstellung von Wettbewerbsneutralität zwischen digitalen und traditionellen Geschäftsmodellen" dienen.