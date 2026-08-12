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Medien

„Krone“-Geschäftsführer Valeskini verlässt den Zeitungsriesen

Scheidet mit Ende September auch aus Mediaprint-Geschäftsführung aus
12.08.2026, 14:42

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Gerhard Valeskini im dunklen Anzug und hellen Hemd steht vor grauem Hintergrund.

Die „Kronen Zeitung“ hat mit Ende September einen Geschäftsführer weniger. Gerhard Valeskini verlässt laut dem Zeitungsriesen das Unternehmen „auf eigenen Wunsch“ und scheidet auch aus der Mediaprint-Geschäftsführung aus. In letzterer ersetzt ihn „Krone“-Hauptgeschäftsführer Clemens Schwaiger. 

Neuorientierung

Der 60-jährige Valeskini wird damit zitiert, dass angesichts „wirtschaftlich großartiger Ergebnisse“ ein guter Zeitpunkt für die berufliche Neuorientierung gekommen sei.

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