„Krone“-Geschäftsführer Valeskini verlässt den Zeitungsriesen

Die „Kronen Zeitung“ hat mit Ende September einen Geschäftsführer weniger. Gerhard Valeskini verlässt laut dem Zeitungsriesen das Unternehmen „auf eigenen Wunsch“ und scheidet auch aus der Mediaprint-Geschäftsführung aus. In letzterer ersetzt ihn „Krone“-Hauptgeschäftsführer Clemens Schwaiger.

Neuorientierung

Der 60-jährige Valeskini wird damit zitiert, dass angesichts „wirtschaftlich großartiger Ergebnisse“ ein guter Zeitpunkt für die berufliche Neuorientierung gekommen sei.