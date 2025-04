"Kleine Zeitung": Pokorny folgt auf Patterer als Chefredakteur

Pokorny folgt mit 1. Juli auf Hubert Patterer, der seit 2006 an der Spitze der Redaktion steht und sich künftig als Herausgeber bei der Zeitung betätigt. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Styria Media Group, zu der die "Kleine Zeitung" gehört, am Dienstag in einer Aussendung.

Patterer seit 80er-Jahren bei der "Kleinen Zeitung"

Der 62-jährige Patterer dockte bereits in den 80er-Jahren bei der "Kleinen Zeitung" an und stieg zur Jahrtausendwende zum stv. Chefredakteur auf. Seit 2006 ist er an der Spitze der Redaktion tätig. Lange Zeit betätigte er sich auch als Geschäftsführer, legte die Funktion mit Ende 2023 aber zurück. Patterer wurde 2024 mit dem renommierten Kurt-Vorhofer-Preis auszeichnet. 2011 wurde er zum Journalist und zugleich Chefredakteur des Jahres gewählt. Letztere Auszeichnung erhielt er noch in mehreren weiteren Jahren - zuletzt im Jahr 2016.