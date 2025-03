Nach Kritik an "Geschäft mit der Liebe": ATV entschuldigt sich und nimmt weitere Folgen offline

ATV reagiert auf die Kritik am Reality-Format "Das Geschäft mit der Liebe". Senderchef Thomas Gruber entschuldigte sich am Sonntag per Aussendung, zudem wurden Maßnahmen angekündigt.

"Wir nehmen die Kritik ernst und möchten uns ausdrücklich dafür entschuldigen, mit einer Reihe zu Recht kritisierter Szenen die Grenzen des ethisch Vertretbaren überschritten zu haben", wird ATV-Chef in der Aussendung Thomas Gruber zitiert.

Wie der Sender bekannt gab, werden alle Episoden der aktuellen Staffel offline genommen, die Ausstrahlung weiterer Folgen werde ausgesetzt. Zudem sei eine "Überarbeitung der bestehenden internen Richtlinien des Senders" unter Einbeziehung externer Experten in die Wege geleitet worden. "Sobald diese erweiterten Richtlinien vorliegen, werden alle Folgen der aktuellen Staffel von 'Das Geschäft mit der Liebe' anhand dieses neu festgelegten Standards geprüft und bei Bedarf überarbeitet, bevor sie wieder veröffentlicht werden", heißt es in der Aussendung weiter.