Johann-Philipp Spiegelfeld: Graf-Bobby-Witze mag er nicht so

„Sommerzeit ist ,Herrschaftszeiten!‘-Zeit“, wie der ORF in einer Aussendung zum Quoten-Hit schreibt. Allerdings besteht die aktuelle Sommersaison nur aus zwei neuen Folgen – es folgen vier Wiederholungen (siehe Kasten). Als „Stäffelchen“ bezeichnet Johann-Philipp Spiegelfeld daher die neue Staffel. Aber für ihn sei „alles gut. Ich bin ja hauptberuflich nicht Moderator, sondern AUA-Pilot. Und dort sind wir längst wieder im Vollbetrieb.“ Und die Zuschauer? „Ich höre vom ORF immer, dass sich richtig viele die Wiederholungen anschauen“, sagt Spiegelfeld. „Ich sage dann zum Spaß: Die Fülle an prachtvollen Bildern nimmt man beim ersten Mal wahrscheinlich gar nicht so wahr. Und bei meinen Späßen werden sich viele denken: Hat er das wirklich gesagt?“

Erneut mit dieser Selbstironie ausgestattet, begibt sich der Spross einer ehemaligen Adelsfamilie am Dienstag, 29. Juli (21.05, ORF 2), auf Schloss Steyregg nahe Linz. Bei den Salm-Reifferscheidts wird er besonders herzlich begrüßt. „Niklas Salm ist ein langjähriger Freund meiner Familie“, sagt Spiegelfeld. Er sei auch sein Vorgänger als Kommandant beim Malteser Hospitaldienst gewesen. Es sei zu einem „kleinen Deal“ gekommen. „Er wollte eigentlich nie bei so einer Sendung mitmachen. Aber er hat das dann eingelöst.“