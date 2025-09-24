Jimmy Kimmel kehrte zurück: Entschuldigung unter Tränen

US-Late Night-Show-Host Jimmy Kimmel ist nach einer abrupten Sendepause in der Nacht auf Mittwoch auf den Schirm zurückgekehrt. In seinem Eröffnungsmonolog thematisierte er die Ereignisse der vergangenen Tage, die zu seiner Absetzung geführt hätten. Kimmel wurde emotional, als er auf seine Bemerkungen über den Mörder von Charlie Kirk einging: „Es war niemals meine Absicht, den Mord an einem jungen Mann ins Lächerliche zu ziehen“, sagte er unter Tränen. Es sei nie seine Absicht gewesen, einer bestimmten Gruppe die Schuld zu geben. Kimmel sagt außerdem, dass er die Menschen verstehe, die seine Kommentare für unpassend getimed hielten.

Kimmel machte einen Witz über Disney+ Er dankte Disney, ihn wieder on air gebracht zu haben und machte einen Witz über die vielen Protest-Abbestellungen des Streaming Dienstes Disney +: Er öffnete ein gefaltetes Blatt Papier, von dem er sagt, Disney habe ihn gebeten, es vorzulesen: „So reaktivieren Sie Ihr Disney+-Abonnement“. In der vergangenen Woche hatten Hunderte von Menschen Screenshots ihrer Kündigung des Disney+-Abonnements mit der Überschrift „#boycottDisney“ als Reaktion auf Kimmels Suspendierung gepostet.

Trump feiere es, wenn Menschen ihren Job verlieren Kimmel kritisierte Trump dafür, dass dieser die Entlassung seiner Late-Night-Kollegen Jimmy Fallon und Seth Meyers gefordert hatte. „Unser Anführer feiert es, wenn Menschen ihre Existenzgrundlage verloren, nur weil er keinen Witz erträgt“, sagte er. Er fügte hinzu, dass es „unamerikanisch“ und „gefährlich“ gewesen sei, wenn Trump offen dafür eintrat, dass Menschen ihre Jobs verloren.

Erneute Tränen zur Witwe von Charlie Kirk Unter Tränen rang Kimmel erneut mit seinen Gefühlen und lobte die Witwe Erika Kirk, die Worte der Vergebung bei der Trauerfeier ihres ermordeten Mannes gefunden habe. „Es war ein selbstloser Akt der Gnade … der mich tief berührte“, so Kimmel. Amerika solle sich Erika Kirks Worte als Beispiel nehmen.