"Im Westen nichts Neues" ab Ende Oktober bei Netflix

Die erste deutsche Verfilmung des Literaturklassikers "Im Westen nichts Neues" ist ab dem 28. Oktober bei Netflix zu sehen. Davor ist ein Start in ausgew├Ąhlten Kinos ab 29. September geplant, wurde am Dienstag mitgeteilt. In der Hauptrolle ist der Wiener Schauspieler Felix Kammerer vom Burgtheater zu sehen. Weitere Rollen spielen unter anderem Albrecht Schuch, Daniel Br├╝hl und Devid Striesow.