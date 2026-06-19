Nach acht Staffeln ging „Game of Thrones“ 2019 ins Finale. Die Serie nach den Büchern von George R. R. Martin hatte neue Streaming-Maßstäbe im Fantasy-Genre gesetzt. Nur ein Jahr später wurde die Prequel-Serie „House of the Dragon“ in Auftrag gegeben. Als sie am 21. August 2022 startete, sahen an diesem Tag mehr als zehn Millionen Menschen zu. Die Serie reichte zwar nicht an den Kultstatus von „GoT“ heran, enttäuschte anfangs aber keineswegs. Diesen Sonntag feiert die dritte Staffel in den USA Premiere – und die Erwartungen sind groß. Die Serie erzählt von einem brutalen Bürgerkrieg der Targaryens, in dem rivalisierende Zweige der Drachenreiterfamilie von Westeros einander abschlachten. Es geht um den bereits aus „GoT“ bekannten Eisernen Thron.

Auf der einen Seite steht Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). Sie war von ihrem Vater als Thronfolgerin vorgesehen, musste allerdings in der vergangenen Staffel im Exil auf Burg Drachenstein regieren. Auf der anderen Seite stehen die Truppen von König Aegon II. (Tom Glynn-Carney), der sich im Recht sieht, aber von seinem jüngeren Bruder Aemond „Einauge“ Targaryen (Ewan Mitchell) verraten und beinahe durch Drachenfeuer getötet worden war.

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Fan-Frust Am Ende der zweiten Staffel war bei vielen Fans der Ärger groß. Die Staffel war auf Wunsch des Studios auf acht Folgen gekürzt worden, weshalb sie mit einem Cliffhanger endete und nicht mit einem dramatischen Schlusspunkt. So steuerte die Handlung zwar auf den „Tanz der Drachen“ – so nannte Autor Martin den Bürgerkrieg – zu, aber von einem epischen Kriegsausbruch war noch nichts zu bemerken. Viele kritisierten ein bloßes Vorgeplänkel. Showrunner Ryan Condal und seine Drehbuchautoren walzten etwa die Halluzinationen von Daemon Targaryen (Matt Smith) in die Länge, Fans vermissten Drachenkämpfe und handfeste Konflikte zwischen den Schwarzen und den Grünen. Staffel 3 setzt nun dort an, wo die zweite Staffel endete: Rhaenyra hat gerade ihr Treffen mit Alicent Hightower (Olivia Cooke) beendet, bei dem vereinbart wurde, dass sie Königsmund und den Eisernen Thron einnehmen wird. Indes segelt eine Piratenflotte der Freien Städte los, um Corlys Velaryons (Steve Toussaint) Blockade der Stadt zu durchbrechen, und in den Flusslanden sind Armeen in Bewegung.

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