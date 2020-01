Hillinger und Assinger duellieren sich in neuer Puls4-Show

Am Ende müssen sie kräftig in die Pedale treten: Leo Hillinger, Winzer und bekanntes TV-Gesicht aus Shows wie „2 Minuten 2 Millionen“, und Armin Assinger, Ex-Skirennfahrer und Quizmaster. Die beiden liefern sich am heutigen Montag (20.15 Uhr) das erste Duell der „ Bundeswirtshausspiele“, der neuen Game-Show von Puls4.

In verschiedenen Disziplinen müssen die prominenten Kandidaten darin gegeneinander antreten (Sendetermine und Teilnehmer finden Sie in der Info-Box weiter unten). Unter anderem am Programm stehen dabei so außergewöhnliche Spiele wie XXL-Darts, Eier-Minigolf und Stadt-Land-Wurst.