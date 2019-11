"Herzjagen" mit Martina Gedeck: "Als würde die Haut abgezogen"

Dass starke Frauen in berührenden Dramen zu ihren schauspielerischen Spezialitäten zählen, zeigt Martina Gedeck einmal mehr in „ Herzjagen“ von Elisabeth Scharang. In diesem Film hat sie allerdings auch eine Schwachstelle - ihr Herz. Sie spielt eine verheiratete Frau, die nach einer Herzoperation nur schwer zurück ins Leben an der Seite ihres Ehemanns ( Rainer Wöss) findet. Gerade magisch fühlt sie sich zum Chirurgen ( Anton Noori) hingezogen, der während der lebensgefährlichen Operation ihr Herz in seinen Händen hielt, halten musste.

Einen Cameo-Auftritt in diesem Film hat übrigens die Schriftstellerin Julya Rabinowich, deren Roman „Herznovelle“ als literarische Vorlage diente. Für die Autorin, Journalistin und Regisseurin Elisabeth Scharang war der Film – um bei jenem Organ zu bleiben, das seit Urzeiten als Metapher für Mut, Seele, Gefühle und Leidenschaften gilt – so etwas wie eine „Herzensangelegenheit“. Mit ihrer Hauptdarstellerin, Martina Gedeck, stellte sich Scharang dem KURIER-Interview – über ein gemeinsam erschaffenes Filmjuwel, das sicher auch mitten ins Herz der Zuschauerinnen und Zuschauer trifft.