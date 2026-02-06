Hitserie "Heated Rivalry": Da hätte die Tante Augen gemacht

Wenn das die verstorbene Tante aus Kanada noch gesehen hätte. Mehr Nationalsport als Eishockey geht in Kanada nicht, da kannte sich auch die ausgewanderte Tante aus. Die Serie „Heated Rivalry“ taucht in dieses Milieu ein, interessiert sich aber nur für die heiße Romanze zwischen zwei aufsteigenden Jungstars, die sich im Verborgenen hinter der intensiven, medial breitgetretenen Rivalität der beiden entwickelt. Es geht um den japanisch-kanadischen Eishockeyspieler Shane Hollander von den Montreal Metros (gespielt vom Kanadier Hudson Williams) und den Russen Ilya Rozanov von den Boston Raiders (gespielt vom US-Amerikaner Connor Storrie). Die beiden lernen einander 2008 bei einem Spiel der Nationalteams von Kanada und Russland kennen. Was auch der Tante klar war: Die Duelle zwischen diesen Nationen waren die Mutter aller Rivalitäten – bis Russland von allen internationalen Bewerben ausgeschlossen wurde.

Lily und Jane Während die beiden über die Jahre zu Topstars der NHL reifen, treffen sich „Lily“ und „Jane“, wie sie sich im Handy-Chat nennen, wann immer es geht, im Geheimen. Im Liebesnest sprechen sie einander per Nachnamen an. „Fuck, Hollander“ – als ob der erbitterte Fight auf dem Eis sich im Schlafzimmer fortsetzen würde. In Wahrheit bröckeln die Identitäten. Die Ausgangssituation: Rozanov spielt den übersteigert männlichen Part, ist auf den Endzweck ausgerichtet. Hollander ist zarter besaitet, scheint mehr darüber zu grübeln, wie das alles weitergehen soll. Dazu sitzt ihm die ehrgeizige Mutter im Nacken, die fleißig Sponsorverträge abschließt und einen seriösen Sportler vermarktet. Rozanovs Mutter ist früh gestorben, der militaristische Vater leidet an Demenz, der Bruder fordert ständig Dollargrüße nach Moskau. Die sechsteilige Serie basiert auf der Buchreihe „Game Changers“ der kanadischen Autorin Rachel Reid. Wie der Titel andeutet, könnte es hier zur Kernschmelze kommen, was die Hürden für offen gelebte Bi- und Homosexualität im Sport betrifft.

