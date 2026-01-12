Was kann HBO Max? Bewährte Hit-Serien und Frisches von den „Globes“

Die Streamingwelt ist jetzt schon unübersichtlich. In Österreich abrufbar sind u. a. Amazon Prime Video, AppleTV, Canal+, Disney+, Magenta TV, Netflix, Paramount+, Sky und zahlreiche On-Demand-Videotheken. Ab heute kommt mit HBO Max ein weiteres Schwergewicht hinzu. Würde man alle Abos in Vollversion kombinieren, käme man auf monatliche Kosten jenseits der 150 Euro. HBO Max startet zwar in der Basisversion mit günstigen 5,99 Euro, zu diesem Preis muss man allerdings Werbezuspielungen akzeptieren. Der Streamer ist Teil des Medienriesen Warner Bros. Discovery, zu dem u.a. das Filmstudio Warner Bros., der Streamingdienst Discovery+, Sender wie CNN, HBO und Eurosport sowie DC Comics („Superman“, „Batman“) gehören. Im Heimatmarkt USA ist der Streamer seit 2020 verfügbar und hat aktuell rund 128 Mio. Abo-Kunden. Zum Vergleich: Netflix hatte Anfang 2025 weltweit mehr als 260 Millionen Abos gemeldet.

Sprung in DACH-Raum Nun geht HBO Max in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und in Liechtenstein an den Start. Im März ist es für Großbritannien und Irland so weit. Damit verschärft sich der Wettbewerb im hart umkämpften Streamingmarkt noch einmal. Hierzulande werden das zunächst Kunden des Bezahlangebots Sky spüren, das sein Angebot an Serien neben Eigenproduktionen auch aus starken Serien aus dem HBO-Kosmos gespeist hatte. Dafür sorgte eine Kooperation, die vor dem Start von HBO Max Ende 2025 auslief. Bereits jetzt sind die Folgen auf Sky spürbar: Der absolute Fantasy-Hit „Game of Thrones“ ist auf Sky nicht mehr zu finden, ebenso wenig „Die Sopranos“. Sky stellte aber per Aussendung klar, dass „relevante Inhalte von Warner Bros. Discovery weiterhin Bestandteil unseres Portfolios“ bleiben – darunter aktuelle und kommende Staffeln von „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „Euphoria“ oder „The White Lotus“. Von letzterer Gesellschaftssatire, einer der größten Serienhits der letzten Jahre, ist Staffel 1 allerdings nicht mehr im Sky-Portfolio, wie auf Anfrage bestätigt wurde. Die Staffeln 2 und 3 sind noch bei Sky abrufbar, ebenso die in Wien gedrehte Miniserie „The Regime“ mit Kate Winslet.

Das Programm von HBO MAX Auf HBO Max werden HBO-Highlights wie „Die Sopranos“, „Game of Thrones“, „Succession“, „The White Lotus“, „Euphoria“ oder „The Last of Us“ zu sehen sein, ebenso Kult-Sitcoms wie „Friends“ und „The Big Bang Theory“ und Blockbuster wie „Superman“, „The Batman“, „Dune“, „Harry Potter“. Die gerade erst mit zwei Golden Globes gekrönte Krankenhausserie „The Pitt“ feiert am 13. Jänner ihre Österreich-Premiere – und wird gleich mit Staffel zwei ergänzt. Der zweite „Game of Thrones“-Ableger „A Knight of the Seven Kingdoms“ bringt Fans ab 19. Jänner zurück nach Westeros. Die „GoT“-Prequel-Serie „House of the Dragon“ geht im Sommer in die dritte Staffel. Die zweite Staffel der kanadischen Hit-Serie „Heated Rivalry“ über die Liebe zwischen zwei Eishockey-Spielern startet am 6. Februar. Auch deutschen Content gibt es: „Banksters“ startet am 20. Februar. Und im Herbst läuft die achtteilige Vorgeschichte zum Gangster-Drama „4 Blocks“: „4 Blocks Zero“ mit Tareq Nassery.

© HBO Max 24 Stunden in der Traumaklinik: „The Pitt" mit „E.R."-Star Noah Wyle.



Weiter auf Sky Gewährleistet sei, dass Sky-Kunden „laufende HBO-Serien, die sie begonnen haben, auch nahtlos zu Ende schauen können“. Als erstes Beispiel wird „Industry“ Staffel 4 genannt, das bei Sky und bei HBO Max gleichzeitig startet. Zudem investiere man weiter in Partnerschaften mit Sony, NBCUniversal (Peacock), Sky Studios, Disney oder ZDF. Neue Konkurrenz durch HBO Max erhalten die Münchner, die sich im Übernahmeprozess durch RTL befinden, nun auch im Bereich Sport. So können die jeweiligen Abos (siehe Kasten unten) mit einem Sportpaket (u.a. Tour de France, Wintersport und Australian Open) für zusätzliche drei Euro im Monat ergänzt werden. Zum Start gibt es die Olympischen Winterspiele (ab 22. Februar) ohne Extrakosten zu sehen. "The Pitt" kommt im Doppelpack Eine glückliche Fügung für den neuen Streamer ist die Aufmerksamkeit durch die Golden-Globe-Gala, bei der Sonntagnacht die Krankenhaus-Serie „The Pitt“ als beste Dramaserie ausgezeichnet wurde. „Emergency Room“-Star Noah Wyle wurde zudem bester Schauspieler in einer Dramaserie. Die erste Staffel der Echtzeit-Serie, die 24 Stunden in einer Traumaklinik zeigt, läuft ab heute über HBO Max auch in Österreich – und Staffel 2 feiert am selben Tag ihre Premiere.

Service-Infos zu HBO Max Für Kultserien bekannt

Der US-Bezahlsender HBO (Home Box Office) ist für Serien wie „Die Sopranos“, „Game of Thrones“, „Succession“ oder „The White Lotus“ bekannt. Diese Inhalte waren im deutschsprachigen Raum bisher über Sky abrufbar. Kosten und Zugang

Die kleinste Option ist für 5,99 Euro monatlich recht günstig. Wer werbefrei streamen will und Inhalte auch herunterladen möchte, muss 11,99 Euro pro Monat zahlen. Das Premium-Abo für 16,99 Euro im Monat beinhaltet mehr parallele Streams, eine bessere Bildqualität (4K UHD) und eine höhere Download-Zahl. Ein Sportpaket ist für drei Euro im Monat zusätzlich buchbar. Nach einem Jahr steigen die Preise um einen Euro. HBO Max steht über den Browser (hbomax.com) und über die gängigen Appstores zur Verfügung, über diverse Smart-TVs und Streaming-Geräte wie Google Chromecast, Amazon Fire TV, Roku oder Apple TV.