Übernahmeschlacht: Warner-Filmstudio lehnt Angebot von Paramount ab

Der Vorstand von Warner Bros Discovery lehnte auch das überarbeitete Angebot von Paramount trotz einer Finanzierungsgarantie in Höhe von 40,4 Milliarden Dollar durch Oracle-Mitbegründer Larry Ellison einstimmig ab. Das berichtet Reuters. Paramount rittert mit Netflix um den Zuschlag zum legendären Filmstudio. Man lege den Aktionären nahe, das Angebot abzulehnen, da es unzureichend und mit Risiken behaftet sei.

Netflix, bereits jetzt der größte Streaminganbieter, will sich um mehr als 80 Milliarden Dollar den Content von Warner Bros. schnappen, darunter den Überhit „Game of Thrones“, aber auch vieles andere, das man kennt, aus der 102-jährigen Geschichte des Studios. Paramount hat ein Konkurrenzangebot gestellt, obwohl dem Deal bereits zugestimmt worden war.