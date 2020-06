"Golden Girls"-Folge wegen "Blackfacing" aus Programm gestrichen

Nun auch die „Golden Girls“. Der US-Streamingdienst Hulu hat eine Folge der Comedyserie (1985-1992) aus dem Programm genommen, weil in einer Szene eine Art „Blackfacing“ verwendet wird. Es handelt sich um die Folge 23 aus der dritten Staffel namens „Mixed Blessings“ (auf Deutsch: „Gemischte Gefühle“).

Und darum geht es: Dorothys Sohn Michael beschließt, eine ältere schwarze Frau namens Lorraine zu heiraten. Dorothy (Beatrice Arthur) macht sich weniger Gedanken um die unterschiedliche Hautfarbe als um den gehörigen Altersunterschied, während Lorraines Familie sehr wohl Bedenken äußert, dass sie als Schwarze einen Weißen ehelichen wolle. Die wechselseitigen Versuche, das ganze abzublasen, enden darin, dass Lorraine im Haus der „Golden Girls“ ankommt. Rose (Betty White) and Blanche (Rue McClanahan) probieren in diesem Moment gerade eine neue Schönheitsbehandlung mit Schlamm fürs Gesicht aus. Als sie auf die afro-amerikanischen Gäste stoßen, sagt Rose: „Das ist nur Dreck in unseren Gesichtern, wir sind nicht wirklich schwarz.“