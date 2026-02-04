Gil Ofarim: RTL entfernt Stefan-Raab-Clip nach Antisemitismus-Vorwurf

Ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag (27. Jänner) dachte man in der Stefan Raab Show auf RTL, es sei eine gute Idee, das "Betrüger-Gen" bei "Dschungelcamp"-Bewohner Gil Ofarim zu analysieren. Der Sänger ist als Teilnehmer nicht ganz unumstritten - auch in der Sendung "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" selbst gehen immer wieder die Wogen hoch -, weil er vor einigen Jahren vorgegeben hat, er wäre wegen seines Davidstern-Anhängers nicht in einem Hotel bedient worden. Ofarim hat vor Gericht zugegeben, diese Anschuldigung erfunden zu haben, hat sich entschuldigt und einen Geldbetrag an den desavouierten Hotelmanager gezahlt.

Tanzende orthodoxe Juden In der Comedyshow von Stefan Raab wurde nun vorgeblich humoristisch Ofarims Charakter aufgeschlüsselt. In dem beanstandeten Einspieler wurde dem jüdischen Sänger ein „Betrüger-Gen“ unterstellt, das er von seinem „Onkel Samuel“ geerbt habe. Zu der Aussage mit lustiger Stimme und Klamaukmusik war ein Mann zu sehen, der auf einem Markt Äpfel stiehlt. Weiter hieß es in dem Einspieler: „Trotz des großen Skandals ist er natürlich ein Ausnahmetalent, das vor allem in der jüdischen Gemeinde einen Hit nach dem anderen landet“, während tanzende ultraorthodoxe Männer gezeigt wurden.

RTL wehrt sich Beim Fernsehsender RTL wehrte man sich erst gegen die Kritik. „Wir nehmen die Kritik an dem Einspieler über Gil Ofarim in der ,Stefan Raab Show‘-Spezialausgabe vom 27. Januar sehr ernst und ordnen ihn klar ein“, teilte der Sender auf Nachfrage mit. Der Beitrag setze sich mit der Person Gil Ofarim und seinem öffentlichen Auftreten im Kontext der bekannten Betrugsvorwürfe auseinander, „insbesondere mit der von ihm selbst erhobenen und später widerlegten Behauptung eines antisemitischen Vorfalls. RTL weist jede Form von Antisemitismus entschieden zurück“.