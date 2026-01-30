"Stefan Raab Show" verliert Platz im RTL-Hauptabendprogramm
RTL nimmt erneut Veränderungen bei der "Stefan Raab Show" vor und zieht die Sendung ins Spätprogramm. Der Sender spricht von "einer neu ausgerichteten Late-Night-Strategie".
Statt Mittwoch, 20.15 Uhr, läuft die Personalityshow ab 10. Februar immer dienstags um 22 Uhr - allerdings ausschließlich auf dem Streamingdienst RTL+. Eine zweite wöchentliche Ausgabe ist donnerstags um 23.15 Uhr vorgesehen, dann auch im linearen Fernsehen bei RTL.
Es ist die nächste Feinjustierung nach Raabs Rückkehr auf den Bildschirm im September 2024. Eine erste Variante unter dem Titel "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" war nach einigen Monaten hinter den Erwartungen zurückgeblieben und abgesetzt worden. Seit September 2025 probiert man mit der "Stefan Raab Show" einen neuen Anlauf.
