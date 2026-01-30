RTL nimmt erneut Veränderungen bei der "Stefan Raab Show" vor und zieht die Sendung ins Spätprogramm. Der Sender spricht von "einer neu ausgerichteten Late-Night-Strategie".

Statt Mittwoch, 20.15 Uhr, läuft die Personalityshow ab 10. Februar immer dienstags um 22 Uhr - allerdings ausschließlich auf dem Streamingdienst RTL+. Eine zweite wöchentliche Ausgabe ist donnerstags um 23.15 Uhr vorgesehen, dann auch im linearen Fernsehen bei RTL.