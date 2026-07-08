Fernsehpreis „Bambi“ für heuer abgesagt: „Nicht refinanzierbar“

Der Burda-Verlag in Deutschland hat die Verleihung des renommierten Fernsehpreises „Bambi“ für heuer abgesagt. Das berichtet der Branchendienst Meedia.de. Die Auszeichnung sei „dieses Jahr nicht refinanzierbar“, heißt es demnach aus dem Verlagsumfeld. Darüber hinaus seien weitere Einsparungen im Verlag geplant.

Der Bambi ist eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und findet traditionell im November statt, zuletzt in München. „Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie des erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwands, den eine Veranstaltung dieser Größenordnung erfordert, hat Burda die Entscheidung getroffen, Bambi in diesem Jahr zu pausieren“, zitiert Meedia.de eine Sprecherin. Nächstes Jahr soll der Preis mit neuem Konzept zurückkehren.