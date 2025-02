Fake-Wirtshausbriefe der "Tagespresse": OGH gibt FPÖ Recht

© Kurier/Gilbert Novy

Das Satireportal verschickte im Namen und mit Logo der FPÖ Briefe an 500 Wirtshäuser in NÖ, in denen die Wirtshausprämie aufs Korn genommen wurde. Die Blauen klagten.