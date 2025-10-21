Ex-ORF-Manager und Privatfernsehpionier 71-jährig gestorben
Mehrere Medienhäuser trauern um Franz Prenner: Der ehemalige österreichische Manager bei ORF, ATV und Mediaprint ist am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, nach langer schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben.
Franz Prenner, geboren 1954, absolvierte die Handelsakademie und die Wirtschaftsuniversität. Er leitete die ORF-Werbung unter den Generalintendanten Gerhard Zeiler und Gerhard Weis 1995 bis 1999 und war bis 2002 nach der Ausgliederung in die Tochtergesellschaft ORF-Enterprise deren Geschäftsführer. Nach seiner Tätigkeit als Weltgeschäftsführer des „Cannes Lions International Advertising Festivals“ wechselte Prenner Anfang 2003 in den Vorstand des österreichischen Privat-TV-Senders ATV und war danach (ab 2007) auch Geschäftsführer der Verlagsgruppe Mediaprint (KURIER und Kronenzeitung). 2010 wurde er wieder zum Geschäftsführer der ORF-Enterprise bestellt, ab 2013 leitete er die ORF-Markt- und -Medienforschung.
„Mit Franz Prenner verliert Österreich einen der versiertesten Medienprofis der vergangenen Jahrzehnte", sagt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. "Mit seiner nationalen und internationalen Erfahrung und Marktkenntnis hat er die ORF-Enterprise als Vermarktungstochter aufgebaut und als deren Chef wesentlich zur stabilen Finanzierung des ORF-Leistungsumfangs beigetragen. In Zeiten eines sich rasant verändernden Marktumfelds ist es ihm gelungen, die Werbebudgets in hohem Umfang in den klassischen ORF-Medien zu halten."
ATV: "Mediengeschichte geschrieben"
Prenner war auch prägend für ATV. Er war laut einer Aussendung des Privatsenders ab 2003 erster Geschäftsführer eines landesweit terrestrisch empfangbaren Senders und habe so "eine neue Programm- und Meinungsvielfalt ermöglicht". In seiner Zeit als ATV-Geschäftsführer (2003–2007) hab er den Sender quasi von Null auf als feste Größe in der Fernsehlandschaft etabliert.
Thomas Gruber, Co-CEO ProSiebenSat.1 PULS 4 kommentiert: „Franz Prenner war ein Pionier des Privatfernsehens in Österreich und hat Mediengeschichte geschrieben. Und das nicht nur bei ATV, sondern auch bei weiteren Medien. Wir verlieren einen Visionär und leidenschaftlichen Medienmacher."
