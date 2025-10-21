Mehrere Medienhäuser trauern um Franz Prenner: Der ehemalige österreichische Manager bei ORF, ATV und Mediaprint ist am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, nach langer schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben.

Franz Prenner, geboren 1954, absolvierte die Handelsakademie und die Wirtschaftsuniversität. Er leitete die ORF-Werbung unter den Generalintendanten Gerhard Zeiler und Gerhard Weis 1995 bis 1999 und war bis 2002 nach der Ausgliederung in die Tochtergesellschaft ORF-Enterprise deren Geschäftsführer. Nach seiner Tätigkeit als Weltgeschäftsführer des „Cannes Lions International Advertising Festivals“ wechselte Prenner Anfang 2003 in den Vorstand des österreichischen Privat-TV-Senders ATV und war danach (ab 2007) auch Geschäftsführer der Verlagsgruppe Mediaprint (KURIER und Kronenzeitung). 2010 wurde er wieder zum Geschäftsführer der ORF-Enterprise bestellt, ab 2013 leitete er die ORF-Markt- und -Medienforschung.